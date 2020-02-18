«Левада-центр»: Запад – друг для 80% россиян. Лишь 3% называют Европу и США «врагом»

Четверо из пяти россиян (почти 80%) уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Как соперника Запад рассматривают лишь 16% опрошенных. Врага в ЕС и США видят лишь 3% респондентов «Левада-центра», данные опроса которых 18 февраля публикует «Интерфакс».

При этом, если рассматривать Евросоюз отдельно от Америки, то отношение к соседям по Европе у населения России лучше. Так, о хорошем и очень хорошем отношении к ЕС заявили 49% опрошенных, к США – 42%. О негативном отношении к странам Европы сообщили 37% россиян, к Америке – 46% участников исследования независимой от властей социологической службы.

В то же время каждый второй гражданин РФ (52%) считает, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. Каждый третий респондент (35%) уверен, что Западу самому стоит побаиваться России. «Натовцев» бояться не надо, считают 44% участников исследования. 61% уверены, что Западу не надо опасаться России.

В конце 2019 года социологи сообщали о двукратном росте симпатий к США за полтора год. Доля россиян, хорошо относящихся к Вашингтону, с мая 2018 года увеличилась с 20% до 47%. Жителей России, которые позитивно относятся к ЕС, за этот же период также стало почти в два раза больше – с 28% до 52%.

Опрос был проведен 23–29 января среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.



