Тело в бочку и под землю. Под Петербургом добросовестный экскаваторщик помог раскрыть преступление

Смерть матери пытался замаскировать под побег житель Петербурга. Для этого ему потребовалась 200 литровая бочка, чемодан и одежда.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, вечером в понедельник в полицию Всеволожского района позвонили с территории завода «Конгломерат». Звонил 39-летний экскаваторщик, которого знакомый по имени Алексей просил закопать на территории бочку с «отходами».

По предварительной информации, когда мужчина уже поднял бочку ковшом, чтобы положить её в вырытую яму, то у нее открылась крышка и стала видна человеческая голова.

Прибывшие на место сотрудники полиции и СК извлекли из бочки тело женщины. Её личность была быстро установлена, это оказалась 63-летняя пенсионерка из Красногвардейского района. Вместе с телом в бочке нашли чемодан и женскую одежду.





Вычислила полиция и «Алексея». После полуночи сотрудники уголовного розыска задержали старшего сына женщины — 35-летнего предпринимателя.

Пока эксперты устанавливают причину смерти женщины, следствие опрашивает задержанного.

У женщины также остались два несовершеннолетних сына — 13 и 17 лет.



