На Васильевском полицейские искали следы финансовой пирамиды, а нашли шкаф с наркотиками

Плантацию в шкафу устроили наркофермеры в квартире на Васильевском острове в Петербурге. Нашли подпольное производство случайно.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне утром полицейские пришли с обыском в квартиру на Новосмоленской набережной. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде «Семейный капитал». С адреса, куда заявились оперативники, рассылались письма в госучреждения, чтобы воспрепятствовать процессу расследования.

В съёмной квартире проживали приезжие из республики Коми. Оба официально зарабатывали продажей электронных сигарет. Шкаф соседи переоборудовали под теплицу для выращивания наркотических растений. Полицейские нашли 28 пакетиков с уже готовым товаром. Продавали его с помощью закладок на территории Васильевского острова. За один грамм продавцы выставили цену в 1600 рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. 23-летний фермер и его 21-летний коллега задержаны. Следователи также отрабатывают информацию о легализации выручки.







