Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +4
$ 63.31р
68.62р
09:48 18.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
18.02.2020 09:22
Печать

ГИБДД нашла машину, сбившую рабочего насмерть. А заодно и другую, со следами крови, – из-за ошибки очевидца

Отдел ГИБДД по Пушкинскому району оперативно раскрыл смертельное ДТП. Водитель сбил рабочего на дороге без обочин и, испугавшись, бросил машину в гаражах.

ДТП, как уже сообщала «Фонтанка», произошло поздно вечером 16 февраля в Экспедиторском проезде, у дома 162 по Московскому шоссе. Водитель сбил насмерть 24-летнего мужчину и скрылся. Машину, по данным «Фонтанки», нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории гаражей в Экспедиторском проезде: «Ауди А5» без госзнаков имела повреждения, характерные для ДТП с пешеходом. Был установлен водитель, и уже около полудня 17 февраля сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району задержали подозреваемого – здесь же, у дома 160 по Московскому шоссе. 27-летний мужчина живёт в совхозе «Ленсоветовский» на территории Шушар. Пока его опросили в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось. В тот же день было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Как сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Подробности этой истории рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Пешеход на месте ДТП был не один. Не одна в этом деле и машина.  

ГИБДД нашла машину, сбившую рабочего насмерть. А заодно и другую, со следами крови, – из-за ошибки очевидца


Вечером 16 февраля двое рабочих возвращались по тёмному проезду. Обочины там нет, приходится идти по проезжей части. Проехавший мимо на скорости автомобиль задел одного из мужчин, удар оказался сильным и смертельным. Второй рабочий сообщил, что машина была чёрного цвета. В ходе патрулирования на Московском шоссе действительно нашли чёрный Chevrolet с повреждением лобового стекла и следами крови. Казалось бы, ДТП раскрыто. Но тут поступила информация, что в гаражном кооперативе стоит брошенный ночью Audi – белого цвета.

Инспекторы обследовали автомобиль и нашли всех участников инцидента. В «Ауди» ехали двое. Пассажир пояснил, что они вместе с водителем были в состоянии алкогольного опьянения и, испугавшись, скрылись с места ДТП. Машину бросили у гаражей, предварительно сняв государственные регистрационные знаки.

Что касается чёрного «Шевроле» со следами крови, следствие также выясняет, в каком ДТП он участвовал.


 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
17.02.2020 17:10

В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 12:13

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2020 11:26

Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.