ГИБДД нашла машину, сбившую рабочего насмерть. А заодно и другую, со следами крови, – из-за ошибки очевидца

Отдел ГИБДД по Пушкинскому району оперативно раскрыл смертельное ДТП. Водитель сбил рабочего на дороге без обочин и, испугавшись, бросил машину в гаражах.

ДТП, как уже сообщала «Фонтанка», произошло поздно вечером 16 февраля в Экспедиторском проезде, у дома 162 по Московскому шоссе. Водитель сбил насмерть 24-летнего мужчину и скрылся. Машину, по данным «Фонтанки», нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории гаражей в Экспедиторском проезде: «Ауди А5» без госзнаков имела повреждения, характерные для ДТП с пешеходом. Был установлен водитель, и уже около полудня 17 февраля сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району задержали подозреваемого – здесь же, у дома 160 по Московскому шоссе. 27-летний мужчина живёт в совхозе «Ленсоветовский» на территории Шушар. Пока его опросили в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось. В тот же день было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Как сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Подробности этой истории рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Пешеход на месте ДТП был не один. Не одна в этом деле и машина.





Вечером 16 февраля двое рабочих возвращались по тёмному проезду. Обочины там нет, приходится идти по проезжей части. Проехавший мимо на скорости автомобиль задел одного из мужчин, удар оказался сильным и смертельным. Второй рабочий сообщил, что машина была чёрного цвета. В ходе патрулирования на Московском шоссе действительно нашли чёрный Chevrolet с повреждением лобового стекла и следами крови. Казалось бы, ДТП раскрыто. Но тут поступила информация, что в гаражном кооперативе стоит брошенный ночью Audi – белого цвета.

Инспекторы обследовали автомобиль и нашли всех участников инцидента. В «Ауди» ехали двое. Пассажир пояснил, что они вместе с водителем были в состоянии алкогольного опьянения и, испугавшись, скрылись с места ДТП. Машину бросили у гаражей, предварительно сняв государственные регистрационные знаки.

Что касается чёрного «Шевроле» со следами крови, следствие также выясняет, в каком ДТП он участвовал.



