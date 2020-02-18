Педофила, который приставал в лифте к третьекласснице, ищут в Выборгском районе Петербурга

Мужчину с залысинами и в футболке с ярким рисунком ищут после заявления отца третьеклассницы из Парголово. Он напугал девочку неподобающей демонстрацией обнаженных частей тела.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, заявление в полицию района о приставаниях в лифте к дочери принес её 35-летний отец. По предварительной информации, около 15 часов в понедельник 9-летняя школьница возвращалась с уроков. Она вошла в лифт, а за ней протиснулся мужчина лет 30. Несмотря на возраст, он уже начал лишаться шевелюры и прикрывал голову капюшоном куртки. Также перепуганной школьнице запомнилась темная футболка с ярким принтом.

Девочка нажала кнопку 14-го этажа, а мужчина начался раздеваться. Он оголил гениталии и сначала демонстрировал их третьекласснице, а потом стал просить их потрогать. Ребенок с трудом дождался своего этажа и сбежал.

Мужчина также покинул парадную дома.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



