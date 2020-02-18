Самый богатый человек в мире создал фонд для спасения Земли. Джефф Безос выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата

Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос, создал фонд по борьбе с изменением климата. Об этом он написал в своем Instagram 18 февраля.

По словам миллиардера, начиная с лета этого года он намерен выделить 10 миллиардов долларов ученым и неправительственным организациям, которые решают эту проблему.

Миллиаржер призвал крупные и маленькие компании, правительства, международные организации и простых людей бороться с изменением климата. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — сказал Безос.

Джефф Безос занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается в 127 миллиардов долларов.



