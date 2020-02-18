Софийскую перекрыло ДТП с фурой, автомобилисты рассылают советы из пробки

Движение по Софийской улице в районе пересечения с улицей Олеко Дундича утром 18 февраля оказалось полностью перекрыто в направлении КАД и Колпино, сообщают автомобилисты в соцсетях и в навигаторе «Яндекса».

По их данным, столкнулись «Лада» и фура, длинномер перекрыл проезжую часть. «Выбираем маршрут заранее, перекрыты все ряды», – советуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В 8:21 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал неожиданно плотное движение на Софийской улице из центра – 10 баллов, что на 8 баллов выше обычного. Плотно на Софийской становится от проспекта Славы, а «красный» затор стоит от улицы Димитрова – на участке 2,3 километра. В целом загруженность городских дорог пока составляет 5 баллов.







