Угроза наводнения миновала. В Петербурге открыли дамбу

Затворы дамбы в Петербурге открыли после ночного шторма. Об этом сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений 18 февраля.

Пиковый уровень воды в реках Северной столицы зафиксировали около трёх часов ночи. К 8 утра у Горного института вода остановилась на отметке в 124 сантиметра.

«Проточность между Финским заливом и Невской губой полностью восстановлена. Канал судопропускного сооружения С-1 свободен для прохода судов», — добавили в КЗС.

Сегодня в Петербурге ожидается ветер юго-западный умеренный с порывами сильного. Температура воздуха прогреется до 4-6 градусов.







