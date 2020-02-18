Зимний Троян в Петербурге и Москве начался с температурных рекордов

Славянский день воинской славы, если верить синоптикам, начался с очередной победы на зимой.

В Петербурге под завывания ветра, как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, в 7 часов утра температура воздуха составила +5,0. Это на 0,3 градуса выше, чем в 1925 году.

Не отстает от северной и основная столица – в Москве часом ранее термометры показали +4,5°, это на 0,1° выше достижения 1944 года.

Но и это не предел, уверен синоптик, значения суточных максимумов будут считать после 21 часа, когда снимают показания с максимальных термометров.





«Фонтанка» писала, что благами теплой погоды нас осталось пользоваться еще пару дней. К четвергу в Петербурге ожидают похолодание и долгожданный снег.



