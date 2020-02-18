На КАД пешеход попал под автобус, а через 40 минут на Мурманке – водитель под свою же машину

Два тяжёлых ДТП произошло в течение 40 минут под Петербургом – во Всеволожском районе Ленинградской области. В обоих случаях пострадали пешеходы, которых на этих дорогах не должно было бы быть.

Сначала человека сбили на КАД. По предварительной информации УГИБДД, 17 февраля около 22:10 на 87-м километре трассы А-118 мужчина 1960 года рождения, управляя автобусом МАЗ без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1988 года рождения.

Через 40 минут, в 22:50, на 13-м километре Мурманского шоссе (автодорога «Кола») водитель оказался под колёсами своего же транспортного средства. По предварительной версии, мужчина 1989 года рождения на «Кадиллаке» врезался в «Фольксваген Транспортёр», который из-за технической неисправности стоял на обочине в попутном направлении. «Транспортёр» отбросило вперёд, и он наехал на стоящего перед ним водителя – мужчину 1979 года рождения.

Оба пострадавших госпитализированы с тяжёлыми травмами. По фактам ДТП проводятся проверки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.







