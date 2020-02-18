Больше коронавируса, меньше iPhone. Из-за эпидемии в Китае Apple готовится потерять сотрудников и выручку

О том, что в первом квартале американскую компанию ожидает снижение прогнозируемой прибыли сообщили в Apple. Причиной тому — последствия коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом 18 февраля пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля», — отметили в компании.







Так в Apple заявили, что после окончания китайского нового года, не удается нарастить объемы производства до обычного уровня. В КНР на корпорацию напрямую работают около 10 тыс. человек и несколько миллионов заняты в производственной цепочке по созданию деталей жля iPad, iPhone и Apple Watch. Помимо это практически все мобильные телефоны марки создаются на двух фабриках в Тайвани – Foxconn и Pegatron. А они расположены примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние «не защищает их от последствий».

«В итоге мы ввиду двух главных факторов не ждем, что нам удастся выполнить прогноз по прибыли за квартал, заканчивающийся в марте», — заявили в Apple, хотя и отмечают, что за пределами Китая спрос на продукцию остается высоким и «соответствующим ожиданиям».



