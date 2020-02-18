Почти весна, но снег ещё будет: в Петербурге пока до +6 градусов

Временами такая погода может казаться почти весенней, если б не сильный ветер. В Петербурге устойчивый плюс, немного холодать начнёт к концу недели.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля, ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный с порывами сильного. Как и накануне, тепло – плюс 4-6 градусов. Вероятно, будет побит очередной температурный рекорд. Максимум был зафиксирован в 1925 году – плюс 5 градусов.

Осадки сохранятся и в ближайшие дни, но уже в четверг дождь может превратиться в мокрый снег. Если сегодня атмосферное давление почти не меняется, то с завтрашнего дня оно начнёт слабо повышаться.







