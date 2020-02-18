Коронавирус за сутки обнаружили у 1886 человек, умерли 98. Китай считает заражённых

Количество зараженных коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 72 тысячи человек, из которых 1868 человек погибли. Об этом 18 февраля сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По данным чиновников, за минувшие сутки в стране заразились 1886 человек, большинство из них в провинции Хубэй. За 17 февраля от вируса скончались 98 человек.

При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел, а у 27 908 пациентов вирус не обнаружили.

Излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам, обследование прошли более полумиллиона человек.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии. В России зафиксированы случаи заражения в Тюменской области и Забайкальском крае, в обоих случаях речь идет о гражданах КНР. Также коронавирус выявили у гражданки России, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess.



