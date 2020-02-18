На Владимирском водитель не доехал до Невского: ударил попутный «Ниссан» и попал в больницу

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 18 января в центре Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 0:10 на Владимирском проспекте, 2, мужчина 1989 года рождения на «Шевроле Клан», двигаясь по Владимирскому проспекту от Колокольной улицы в сторону Невского проспекта, врезался в попутный «Ниссан Икстрэйл», за рулём которого находился мужчина 1979 года рождения.

Пострадал предполагаемый виновник ДТП – водитель «Шевроле». Его в тяжёлом состоянии госпитализировали. ГИБДД проводит проверку.





Судя по видеозаписи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария вызвала затор несмотря на то, что ночью дороги почти свободны.



