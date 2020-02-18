СМИ: Разведка Нидердандов выяснила, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов зявила, что на месте крушения малайзийского Boeing MH17 не было ни одного ракетного комплекса «Бук». Материалы опубликовало издание Bonanza Media, сообщает 18 февраля ТАСС.

Издание сообщает, что самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков».

«Голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17», — говорится в тексте.

Дело о катастрофе MH17 в Донбассе рассмотрит окружной суд Гааги. Слушания начнутся 9 марта этого года и продлятся 25 недель.

Среди обвиняемых – трое россиян: бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.



