«Жуткая антисанитария со всеми вытекающими». Госдума хочет запретить отключать услуги ЖКХ неплательщикам

В России предложили запретить отключать граждан от услуг ЖКХ за долги. Поправки в 157 статью Жилищного кодекса рассмотрит Государственная дума.

По мнению автора документа, депутата от КПРФ Алексея Куринного, из-за отключения должников страдают добросовестные плательщики.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — заявил парламентарий 18 февраля газете «Известия». По мнению депутата, отопление в квартирах отключать также нельзя, чтобы семьи не жили в холоде.

Правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект. Намерение поддержать документ уже высказали во фракциях ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. В «Единой России» заявили о необходимости детально изучить текст документа. В Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе.

Ранее сообщалось, что профессиональные коллекторские агентства могут разрешить привлекать к взысканию долгов за «коммуналку».



