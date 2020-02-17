Пропавшую в Купчино девочку нашли у метро в пяти километрах от дома

Поиски восьмилетнего ребенка завершились во Фрунзенском районе Петербурга вечером 17 февраля. Девочка жива и скоро будет передана родителям.

По информации «Фонтанки», восьмилетнюю Сабрину нашли возле станции метро «Купчино» около одиннадцати часов вечера. Судя по всему, самостоятельно возвращаться к родителям она пока не планировала.

Как сообщалось ранее, ее поисками занимались полиция и около 70 добровольцев из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел из дома после ссоры с родителями. Она одна вышла из парадной дома 51, корпус 3 по Южному шоссе около десяти утра. До «Купчино» оттуда пешком примерно пять километров.



