Пропавшая в Купчино девочка ушла из дома после ссоры с родителями. Ее ищут добровольцы и полицейские

Восьмилетний ребенок исчез во Фрунзенском районе Петербурга после того, как между девочкой и ее родителями произошла ссора. Где она, неизвестно уже больше 12 часов.

По данным «Фонтанки», родные пропавшей Сабрины рассказали полиции, что ее исчезновению предшествовал семейный конфликт. На камерах видеонаблюдения рядом с домом 51, корпус 3 по Южному шоссе видно, как ребенок один выходит из парадной, это произошло около десяти утра 17 февраля. Не дождавшись ее возвращения, родители обратились в полицию и к волонтерам, в настоящее время сотрудники и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают ее поиски, проверяют информацию о ее возможном местонахождении. В том числе, отрабатывается версия, что она спряталась от родственников у кого-то из друзей.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Девочка была одета в белую шапку с помпонами, розовую куртку, бордовые штаны и такого же цвета сапоги. Ростом она около 122 сантиметров, у нее длинные темно-русые волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ребенке, полиция просит обращаться по телефонам (812) 573-61-02, 573-61-04, 573-62-93, 573-63-56.



