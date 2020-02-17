Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ с криком «этот пускай быстрее умрёт»

В Пермском крае недавно освободившийся из колонии мужчина с ВИЧ-статусом остался без необходимых лекарств. Как пишет 17 февраля 59.ru, когда тот попытался обратиться в поликлинику поселка Ныроба, ему ответили разглашением диагноза и хамством.

Изданию о ситуации сообщила член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева. По ее словам, к ним обратился мужчина, у которого заканчивались лекарства для ВААРТ-терапии, которая назначается пожизненно.

«Поскольку человек остаётся у нас в центре социального сопровождения, мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания. Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот её медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрёт"», – описала дальнейшие события Каргопольцева.

Она уточнила, что бывший осужденный находится под административным надзором, а СПИД-центр — в 400 километрах от Ныроба. Добираться мужчина до Перми может только согласно подписанному начальником районной полиции маршрутному листу. Причем этот начальник и сам находится более чем в 40 км от поселка. При этом проблему в итоге оказалось не так уж сложно решить — получать в Перми лекарства будут по доверенности, а затем отправлять в Ныроб автобусом.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram сообщила о проверке в отношении терапевта из Ныроба.



