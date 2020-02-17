У поворота на Левашово «Скания» превратила в металлолом «Ауди». Двое из легковушки в больнице

В тяжелом состоянии после столкновения с грузовиком в Выборгском районе Петербурга в больницу были доставлены водитель и пассажир «Ауди».

Как сообщает региональное управление ГИБДД, два автомобиля столкнулись около половины девятого вечера 17 февраля у поворота с Выборгского шоссе на Горское, в сторону поселка Левашово. За рулем «Скании» находился 58-летний водитель, он не пострадал. Из-за руля «Ауди» вытащили 23-летнего молодого человека, с пассажирского сиденья — его 21-летнюю спутницу. Оба госпитализированы. Судя по видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы, от легкового автомобиля осталось немного.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», движение в сторону Петербурга на Выборгском шоссе затруднено. Пробка растянулась на километр.



