Британское правительство выделило 1,6 млрд долларов на суперкомпьютер, который будет прогнозировать погоду

Министерство бизнеса и энергетики Великобритании объявило о создании суперкомпьютера, который позволит лучше планировать поездки, скажет, где безопасней во время наводнений и поможет с переходом на низкоуглеродную экономику.

Об этом 17 февраля сообщается на сайте правительства страны. Суперкомпьютер может быть построен к 2022 году, из 1,2 млрд фунтов (1,6 млрд в долларах США) на само создание будет потрачено около 850 млн, остальное пойдет на обслуживание и исследования.

Отмечается, что искусственный интеллект будут использовать для более точных прогнозов штормов, определения наиболее безопасных мест при наводнениях. Годится он и для обычных прогнозов погоды, использовать данные смогут аэропорты и энергетический сектор страны.

Суперкомпьютер, в том числе, будет заточен на анализ глобальных изменений климата, с его помощью Великобритания надеется перейти к низкоуглеродной экономике.



