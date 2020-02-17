Не время для агента 007. В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отменили в Китае из-за распространения коронавируса. Об этом пишет издание Deadline.

На показ в Пекин должен был приехать и исполнитель главной роли Дэниел Крейг, для которого это последний фильм «бондианы». Продюсеры ленты объяснили решение об отмене премьеры и промотура карантином в Китае, а также «неопределенностью, связанной с развитием эпидемии».

Отметим, Китай является второй страной по величине кассовых сборов после США. Например, предыдущий фильм о Бонде, «007: Спектр», заработал всего 881 млн долларов в прокате, из них 84 млн — в КНР.

Напомним, мировая премьера «Не время умирать» пройдет в Великобритании 2 апреля, в России фильм выходит в прокат 9 апреля.



