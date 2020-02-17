СКА разгромил «Адмирал». Это девятая победа армейцев подряд
Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока в понедельник, 17 февраля, в Петербурге. Армейцы выиграли со счётом 6:0.
Голы забили Кирилл Марченко (19 минута), Андрей Кузьменко (29), Антон Бурдасов (41), Йори Лехтеря (48), Йонас Кемппаинен (51) и Владимир Ткачев (59).
Есть!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 17, 2020
6:0 в Ледовом – громим Адмирал.
С победой, красно-синие!#СКААДМ pic.twitter.com/yVZPxzn7c2
Следующий матч СКА проведёт 20 февраля также в Петербурге против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.