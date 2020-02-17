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Общество
17.02.2020 22:07
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Андрей Звягинцев рассказал «Фонтанке», как Мединский просил не снимать «черным-черно»

Министр культуры Владимир Мединский пытался корректировать творческий процесс команды кинорежиссёра Андрея Звягинцева. В студии «Фонтанки» автор нашумевших фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» 17 февраля рассказал о личной встрече с бывшим министром культуры.

Фото: автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Когда мы сделали фильм "Левиафан", уже было известно, что мы попадаем в Канны, за несколько дней до поездки в Канны министерство культуры соизволило посмотреть фильм. Попросили нас показать. По сути, министр Мединский смотрел картину.  Не один, но в зале было ещё несколько сотрудников министерства. Он посмотрел картину и попросил поговорить о ней. Пришли к нему в кабинет. Как только сели за стол, он, подыскивая слова, сделал паузу. И потом сказал: "Во-первых, Андрей, в России так не пьют". На что я ответил, что мы, видимо, живём в какой-то другой России, чем министр культуры. А дальше был разговор, который весь сводился к тому, что называется, "ну что же вы всё про это". Взялся за столешницу и показывает сначала на один, потом на другой край. "Здесь вот совсем черным-черно, а здесь белым-бело. Почему вы посередине-то не работаете? Почему не говорите о светлых сторонах жизни? Почему всё время вот сюда?"» – рассказал Звягинцев.

В ответ на вопросы теперь уже бывшего министра культуры России кинорежиссёр заметил, что не он «создаёт реальность».


«Мы отражаем то, что мы наблюдаем. "А куда уж мы смотрим, позвольте выбирать художнику самому". Мало того, я ему сказал, что когда изменится жизнь, условия жизни человека, его перспективы, тогда мы и будем это отражать. Тогда он выдал кульбит: "Подождите, вы хотите сказать, что мы, что ли, это создаём?" Я сказал – "конечно, вы"», – уточнил режиссёр.

В студии «Фонтанки» Андрей Звягинцев рассказал о своих книжных проектах, которые будут представлены в Петербурге 18 февраля. Кроме того, обладатель многочисленных наград мировых кинофестивалей, номинант премии Оскар пояснил ситуацию с приостановкой работ над его новыми фильмами и дал свои оценки актуальным новостям. Читайте интервью на «Фонтанке»


© Фонтанка.Ру
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