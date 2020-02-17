Под Петербургом задержали замначальника отдела полиции. Он мог набрать взяток почти на четыре миллиона у местного торговца спиртным

По подозрению в систематическом получении взяток во Всеволожском районе Ленобласти задержан заместитель начальника отдела полиции в поселке Кузьмолово. За год «сотрудничества» коммерсант мог отдать полицейским почти 4 млн рублей.

Как сообщает 17 февраля 47News, подозреваемым по уголовному делу о получении взятки стал 29-летний замначальника 87-го отдела полиции Кузьмолово, лейтенант Владимир Митяков. В материалах есть и фамилия его начальника, 37-летнего майора Родиона Киселёва, но, вероятно, он был более разговорчивым и задержания избежал.

По версии следствия, Митяков брал деньги у предпринимателя из Мурино по фамилии Самосюк, он торгует сигаретами и спиртным. Коммерсант якобы перечислял суммы на банковские карты подозреваемого, отдавал дань также наличными и ортехникой.

Как добавили в ГУ МВД, инициирована служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос об увольнении сотрудников полиции из органов внутренних дел. В случае установления вины, они понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.



