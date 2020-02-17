Полиция и волонтеры прочесывают купчинские дворы в поисках восьмилетней школьницы

Девочка в возрасте восьми лет ушла из дома на Южном шоссе в Петербурге в десять утра и до сих пор не вернулась. Ее поисками заняты полицейские и волонтеры.

Как сообщает региональное управление МВД, в последний раз родители видели дочь, когда она вышла из дома на Южном шоссе, 51, корпус 3. Восьмилетняя Сабрина была одета в белую шапку с двумя помпонами, розовую куртку, бордовые штаны и такого же цвета сапоги. На вид девочка — первоклассница, ей можно дать и семь, ростом 122 см, худая, с длинными темно-русыми волосами.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всех, кто ее видел или знает, где она может находиться, полиция просит обращаться по телефонам (812) 573-61-02, 573-61-04, 573-62-93, 573-63-56.

Сообщение о пропаже ребенка в пять часов вечера было также размещено в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В Купчино собрались уже около 70 добровольцев.



