СМИ: Директор госпиталя в Ухане скончался от коронавируса. Это первый глава медучреждения, погибший от инфекции

В китайском Ухане от заражения коронавирусом COVID19 скончался глава одного из временных госпиталей. Об этом 17 февраля пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Жэньминь Жибао».

«Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», – цитирует агентство китайское издание.

Напомним, ранее стало известно о смерти врача, который первым обратил внимание на новую инфекцию. Китайские власти просили его «не распространять слухи».



