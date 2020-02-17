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17.02.2020 21:32
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СМИ: Директор госпиталя в Ухане скончался от коронавируса. Это первый глава медучреждения, погибший от инфекции

В китайском Ухане от заражения коронавирусом COVID19 скончался глава одного из временных госпиталей. Об этом 17 февраля пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Жэньминь Жибао». 

«Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», – цитирует агентство китайское издание.

Напомним, ранее стало известно о смерти врача, который первым обратил внимание на новую инфекцию. Китайские власти просили его «не распространять слухи».


Справка:

На данный момент число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Китае превысило 70,5 тыс. человек, умерло от нее 1770 человек, выздоровело – 10,8 тыс. Инфекция зарегистрирована почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Также случаи заболевания выявили в десятках других государств, в том числе в России, США, Таиланде, Франции, Индии и Японии. В конце января Всемирная организация здравоохранения объявила режим международной чрезвычайной ситуации, связанный с этой вспышкой пневмонии.

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