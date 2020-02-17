Samsung готов предустанавливать на свои устройства российское программное обеспечение

Samsung Electronics готова установить российское прогаммное обеспечение на свою продукцию, в соответствии с российским законодательством. Об этом южнокорейская компания заявила 17 февраля, передаёт «Коммерсантъ».

«Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть»,— говорится в сообщении Samsung.

Компания уже сотрудничала с некоторыми российскими сервисами. Так, например, на смартфоны Samsung предустанавливаются почта Mail.ru и поисковик «Яндекс».

Закон, который требует предустановки отечественных программ на ввозимые в страну устройства, принят еще в декабре 2019 года. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. По планам Федеральной антимонопольной службы, сначала на устройства попадут поисковые системы и браузеры, а также картографические сервисы и навигаторы. С 1 июля 2021 года - мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, национальная платежная система. С июля 2022-го — приложения, которые обеспечивают трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.



