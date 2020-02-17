Из «Газпрома» уходит главный бухгалтер, которая начинала работать с Миллером еще в петербургском порту
«Газпром» освободил от должности главного бухгалтера, первого заместителя председателя правления Елену Васильеву. Как пишет вечером 17 февраля РБК со ссылкой на сообщение компании, Васильева уходит на пенсию.
Теперь главбухом «Газпрома» станет ее заместитель, Михаил Россеев. Елене Васильевой в прошлом году исполнилось 60 лет, свою должность она занимала с 2001 года. До 1999-го работала бухгалтером в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Директором по развитию там трудился тогда же председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В 2000-м они вместе перебрались в ОАО «Балтийская трубопроводная система», а в 2001-м — в «Газпром».
Кроме того, в газовом монополисте произошли еще несколько кадровых перестановок. Так, руководитель аппарата правления Михаил Середа стал первым заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и главой создаваемой «дочки» компании «Газпром трейдинг». Место Середы задал Вячеслав Коптелов.