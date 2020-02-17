Из «Газпрома» уходит главный бухгалтер, которая начинала работать с Миллером еще в петербургском порту

«Газпром» освободил от должности главного бухгалтера, первого заместителя председателя правления Елену Васильеву. Как пишет вечером 17 февраля РБК со ссылкой на сообщение компании, Васильева уходит на пенсию.

Фото: фото с сайта gazprom.ru

Теперь главбухом «Газпрома» станет ее заместитель, Михаил Россеев. Елене Васильевой в прошлом году исполнилось 60 лет, свою должность она занимала с 2001 года. До 1999-го работала бухгалтером в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Директором по развитию там трудился тогда же председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В 2000-м они вместе перебрались в ОАО «Балтийская трубопроводная система», а в 2001-м — в «Газпром».

Кроме того, в газовом монополисте произошли еще несколько кадровых перестановок. Так, руководитель аппарата правления Михаил Середа стал первым заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и главой создаваемой «дочки» компании «Газпром трейдинг». Место Середы задал Вячеслав Коптелов.



