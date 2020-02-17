Самолет из Петербурга в Мурманск не выдержал полярного ветра и возвращается в Северную столицу

Три круга над мурманским аэропортом сделал пилот рейса авиакомпании «Россия» FV-6345, но сесть так и не смог. Самолет уже почти вернулся в Петербург

Судя по онлайн-табло Пулково, борт вылетел из Северной столицы в половину шестого вечера 17 февраля. В пункте назначения, аэропорту Мурманска, его встретил сильный боковой ветер, но пилот, следует из трека самолета на сайте Flightradar, сразу не отчаялся. Он совершил три попытки сесть на взлетно-посадочную полосу, снижая скорость примерно до 250 км/ч, а высоту до полутора тысяч метров. Все они закончились безуспешно, борт ушел на запасной аэродром, сообщается на сайте мурманского аэропорта. В скором времени его ждут в Пулково, в настоящее время он пролетает над Ладожским озером.

Отметим, в Петербурге погода также не слишком благоприятная. К ночи синоптики обещают ветер до 28 метров в секунду, немногим лучше будет и днем 18 февраля.



