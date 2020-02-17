«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай из-за снижения спроса

«Аэрофлот» 17 февраля сообщил о сокращении количесства рейсов в Поднебесную, где бушует эпидемия коронавируса. Перевозчик объясняет своё решение снижением спроса.

С18 по 28 марта отменяется по одному возвратному рейсу из Шереметьево в Пекин (SU200/201) и Шанхай (SU208/209), при этом другие два ежедневных полёта в эти города останутся (SU204/SU205 и SU208/SU209).

В Гуанчжоу авиакомпания бует летать из Москвы только по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а в Гонконг с 1 по 28 марта – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Ранее о приостановке рейсов в материковый Китай о конца зимнего сезона объявил и финский национальный перевозчик Finnair.



