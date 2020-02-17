Суд отказался рассматривать материалы по делу беглянки из Боткина

Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района Петербурга вернул материалы в отношении Аллы Ильиной Роспотребнадзору. В них есть недостатки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 февраля, нарушения нашел судья при подготовке к рассмотрению дела. Роспотребнадзор должен устранить недостатки и вновь принести документы в участок.

Как сообщалось ранее, Аллу Ильину после побега из Боткина по решению Петрогадского районного суда принудительно вернули в больницу 17 февраля. Врачи должны окончательно убедиться, что она не больна смертельным китайским коронавирусом COVID19. В изолированном боксе ей надо продержаться еще два дня. За побег и невыполнение предписания Роспотребнадзора ей грозит штраф до 500 рублей.



