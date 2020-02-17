Суд остановил стройку завода Илона Маска в Германии. Экологи протестуют против вырубки леса

Tesla получила предписание высшего административного суда Берлина и Бранденбурга немедленно прекратить работы по расчистке лесного массива под будущий европейский завод Gigafactorу. Местные «зеленые» из организации Gruene Liga Brandenburg подали в суд протест против вырубки леса и строительства предприятия.

Столь поспешный запрет на продолжение работ введен судом, поскольку вырубка леса могла закончиться в ближайшие три дня, а суду еще только предстоит принять решение по жалобе защитников природы, сообщает 17 февраля Reuters. При этом разрешение на расчистку 92 гектаров леса было получено американской компанией от Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в установленном порядке. Однако местные экологические активисты решительно выступают против как вырубки такой большой площади леса, так и строительства самого завода.

В своем заявлении суд осторожно намекнул, что шансы «зеленых» полностью остановить стройку хотя и призрачные, но не нулевые. С другой стороны, местные депутаты от обеих ведущих партий в один голос заявили, что юридические баталии вокруг строительства Gigafactory нанесли бы серьезный и долговременный ущерб имиджу Германии как месту для ведения бизнеса.

Столь упорные протесты против строительства первого европейского завода Илона Маска оказались неожиданностью и для германских властей, и для американского бизнесмена. Сотни местных жителей продолжают выходить на демонстрации против завода, опасаясь за судьбу местных лесных и водных ресурсов.

Компания Tesla всегда позиционировала себя как защитника окружающей среды и возобновляемых источников экологически чистой энергии. Все три существующих завода Gigafactory используют только «чистое» электричество, в том числе и от солнечных батарей на крыше.



