Справедливоросс Миронов попросил Верховный суд разобраться «с карательной практикой правоохранительных структур» по делу «Сети»

В защиту приговоренных к длительным срокам в колонии фигурантов из дела «Сети» вслед за петербургскими депутатами выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд.

Комментарий депутата Государственной думы по делу осужденных за терроризм пензенцев появился на сайте «Справедливой России» 17 февраля. «Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», – начал обращение депутат.

Вслед за учеными, книготорговцами, студентами, правозащитниками, психологами и петербургскими депутатами он также заговорил о «жестких приговорах» и том факте, что заявления фигурантов о пытках сотрудниками правоохранительных органов исследованы не были. «По словам самих осужденных, признания из них выбивали под пытками, но никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, а суд не потребовал от правоохранителей дополнительных доказательств законности получения показаний от обвиняемых. Сложившаяся в судах практика – опираться в исследовании доказательств только на показания, полученные сразу же после задержания, – недостаточна и зачастую может приводить к ошибочным решениям», – рассуждает Миронов.

Он также отметил, что рассказы о пытках воспринимаются обществом как «свершившийся и неоспоримый факт». «Что представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры», – заключил лидер справедливороссов.





Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд. Как сообщалось ранее, к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился «яблочник» Борис Вишневский. Он требует опротестовать приговор, присоединились к нему коллеги из Законодательного собрания и муниципальные депутаты.

Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых активистов к срокам от 6 до 18 лет за создание террористической организации. В Петербурге продолжается рассмотрение дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Их также считают участниками сообщества.