Какие улицы Петербурга перекроют и ограничат в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней в Петербурге начнут действовать новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях и дорожного ремонта. В том числе автомобилистов потеснят на Серебристом бульваре, Ленинском и Приморском проспектах и одной из линий Васильевского острова.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 18 февраля в силу вступят три ограничения в Василеостровском, Приморском и Красногвардейском районах:

до 2 марта в связи с работами ООО «ИНКОМ» по прокладке теплосети перекроют движение по 24 – 25-й линии В. О. от Среднего проспекта до Малого проспекта;

от Среднего проспекта до Малого проспекта; до 3 апреля из-за ремонта дорожного покрытия, который выполняет АО «НИК», ограничат движение по Серебристому бульвару от улицы Генерала Хрулёва до Аэродромной улицы, включая перекрёсток с Аэродромной, и по улице Генерала Хрулёва у Серебристого бульвара;

от улицы Генерала Хрулёва до Аэродромной улицы, включая перекрёсток с Аэродромной, и по у Серебристого бульвара; до 5 марта в связи с продолжением работ ООО «Навигатор-СБС» по прокладке газопровода будет ограничено движение на перекрёстке Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое с закрытием сквозного проезда по Васнецовскому проспекту.

С 19 февраля по 6 марта будет ограничен проезд по Английскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников. ООО «ГЕОИЗОЛ» будет ремонтировать там водопровод.





Еще на четырех объектах ограничения стартуют с 20 февраля. По трем адресам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать водопровод:

до 31 марта ограничивается движение по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Котина;

от Брестского бульвара до улицы Котина; с 20 по 28 февраля ограничат движение транспорта по Фарфоровской улице у дома 12, а с 29 февраля по 13 марта – у дома 26;

у дома 12, а с 29 февраля по 13 марта – у дома 26; с 12:00 20 февраля по 24 февраля, а также с 12:00 5 марта по 9 марта будет ограничен проезд по чётной стороне Приморского проспекта от Горохова переулка до Липовой аллеи.

Также до 20 апреля из-за размещения временного ограждения для строительства лабораторно-стендового корпуса на Земледельческой улице, дом 3, литера А, будет ограничен проезд по Студенческой улице от Cердобольской до Земледельческой. Работы ведет ООО «РСТИ-ТЕРРА».