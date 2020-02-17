Паркетное дело Минобороны. В полу Суворовского училища Петербурга нашли дыру на 150 миллионов рублей

В Петербурге возбудили уголовное дело о хищениях на строительстве Суворовского училища. Пятикратный рост сметы следствие приписывает чиновникам Минобороны.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями возбудили в отношении руководителя регионального управления заказчика капстроительства ЗВО Юрия Домолазова. Его считают участником схемы по хищению 151 миллиона рублей при укладке паркета.

Под Суворовское училище в 2013 году отдали здание Кадетского ракетно-артиллерийского корпуса (КРАК) на Московском проспекте, 17. Подрядчиком работ на 4 миллиарда рублей выступало Главное управление обустройства войск Минобороны (ГУОВ), субподрядчиком — реставрационная компания «Деметра».

Реконструкция КРАК включала укладку паркета в главном здании. Оно имеет частично охранный статус. Общежитие, учебный корпус, спальни не входят в список объектов культурного наследия. По версии следствия, работы в этих помещениях следовало высчитывать по расценкам ФЕР-2001-11.





Расположенные в главном здании Николаевский и Георгиевский зал, наоборот, включены в охранный список. В них предполагалось воссоздание щитового паркета. Залы попадали под реставрационные расценки ДИЗ-5 ССН-84.

По версии следствия, во всем главном здании, в том числе в залах, уложили штучный паркет, а стоимость работ посчитали как за щитовой.

Нанятые «Деметрой» паркетные компании бизнесмена Ерванда Седракяна закончили укладку пола к ноябрю 2017 года. Исполнительная документация легла на стол руководителя проектов ГУОВ Евгения Стребкова. В феврале 2018-го он подготовил акт выполненных работ по реставрационным расценкам. В июне 2018 года Юрий Домолазов подписал акт и счет на оплату 186 миллионов рублей. Фактически, считает следствие, работы стоили 35 миллионов — в пять раз ниже оплаченной суммы.

Уголовное дело по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий» военный следственный отдел СК по Санкт-Петербургскому гарнизону возбудил 14 февраля 2020 года. Обвинение Домолазову не предъявлено. Процессуальная роль других участников паркетной оплаты «Фонтанке» неизвестна. Евгений Стребков уволился из ГУОВ в августе 2018 года. Гендиректор «Деметры» Игорь Писаревский, по мнению следствия, в полном объеме принял работы у фирм Сердакяна как воссоздание паркетных полов и составил исполнительную документацию.

Ерванд Седракян в прошлом году стал фигурантом дела о незаконном предпринимательстве. Его компании не имели лицензии Минкульта на работу с охранными объектами. В августе 2019 года Василеостровский райсуд, как следует из информации ГАС «Правосудие», прекратил дело Седракяна и ограничился штрафом.