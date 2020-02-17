Литва окончательно проиграла «Газпрому» суд на 1,4 млрд евро

Восьмилетний спор Литвы и «Газпрома» на сумму 1,4 млрд евро завершился решением в пользу российской корпорации.

Как сообщает 17 февраля издание BNS со ссылкой на министерство энергетики своей страны, Литва обвиняла «Газпром» в завышении цен на газ, который поставлялся с 2004 по 2012 год литовской Lietuvos Dujos, и требовала за это компенсации.

Верховный суд Швеции отказал в пересмотре постановления апелляционного суда, который, в свою очередь, не стал отменять решение арбитража.

Более того, Литву обязали оплатить «Газпрому» издержки на тяжбы в судах Швеции в размере 10,5 млн евро.



