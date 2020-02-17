Ночной шторм ко вторнику станет очень крепким ветром. Петербуржцам обещают немного солнца

Погода в Петербурге 18 февраля даст горожанам дышать свободнее, но падение деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций не исключено. Возможно, выглянет солнце.

По данным Северо-Западного УГМС, во вторник в Северной столице будет небольшой дождь с периодическим появлением солнца. Температура воздуха останется положительной и днем, и ночью. В городе до +5 градусов.

Ветер, предупреждает МЧС, порывами до 18 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как «очень сильный».

Разгул стихии синоптики прогнозируют в ночь на 18-е число. В ожидании порывов до 28 метров в секунду и подъема уровня воды в два часа дня сотрудники Комплекса защитных сооружений начали закрывать дамбу.

Предвестия грядущего шторма ощущались в Северной столице весь день. В городе падают деревья, светофоры, с крыш срывает кровлю. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Не пожалел горожан и дождь. Больше всего досталось Приморскому району. Между «Пионерской» и «Комендантским проспектом» затоплены цокольные этажи торгового центра, коммерческие помещения и парковки в жилых домах.



