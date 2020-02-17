В Тихвине столкнулись автобус развозки и грузовик. Водителя ПАЗа пришлось доставать спасателям

Два серьезных ДТП произошли в Ленинградской области утром и днем 17 февраля. Очередной наезд на пешехода продолжил печальную тенденцию последних дней.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на 14-м километре автодороги Петербург – Матокса 42-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, сбил женщину-пешехода. Со слов водителя, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. В результате женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Несколькими часами ранее в Колпинском районе Петербурга тоже серьезно пострадала женщина-пешеход. Ее сначала сбили на переходе, а затем наехали на обочине, куда пострадавшую отбросило ударом.

В Тихвинском районе днем 17 февраля столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным ГИБДД, в 15:06 у дома 43 по Центролитовской улице Тихвина 47-летний водитель автобуса ПАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Мерседесом» под управлением 26-летнего мужчины. В результате травмы средней степени тяжести получили оба водителя. Как уточняет 47News, на автобусе развозили персонал Тихвинского вагоностроительного завода, но в момент ДТП пассажиров в нем не было. Водителя же спасателям пришлось вызволять при помощи гидравлического инструмента.



