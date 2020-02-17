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Бизнес
17.02.2020 19:52
Печать

Петербургских школьников научат 3D-печати и робототехнике на деньги Евросоюза

Проект по внедрению в российские и финские школы образовательных программ по робототехнике, программированию, 3D-печати и интернету вещей получил грант Евросоюза в полмиллиона евро. Об этом сообщает 17 февраля фонд «Сколково».

Участниками проекта, который стартует в марте 2020 года и продлится три года, станут около 2000 учащихся и 1000 преподавателей школ Южной Карелии (Финляндия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Один из партнёров – петербургская компания «Роббо», которая развивает международную сеть кружков робототехники, - предоставит оборудование для организации инженерных классов 22 школам. В каждом комплекте по семь робоплатформ и комплексов IoT (Интернета вещей), а также один 3D-принтер.

Специалисты Лаппеерантского технологического университета, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и Института компьютерных наук и технологий СПбПУ разработают удобную для введения в образовательный процесс и увлекательную для детей комплексную учебную программу. 

Для педагогов проведут 54 вебинара по методике преподавания в области робототехники, аддитивных технологий, киберфизических систем и Интернета вещей. Запланированы также детские лагеря, открытые уроки, семинары, соревнования и олимпиады.


На реализацию проекта выделено 530 тыс. евро в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».

«Роббо» является ведущим проектом Агентства стратегических инициатив РФ. Почему России необходимо готовить базу для сильного рынка робототехники, основатель компании рассказывал в «Фонтанке» ранее.

Справка:

Для «Роббо», которая создала методику для обучения детей робототехнике, программированию, 3D-моделированию, выход за рубеж начался с Финляндии. Сейчас с помощью её оборудования и методик обучается 50 тыс. детей в более чем 200 школах и 120 кружках России, Финляндии, Таиланда, Великобритании, США, Испании, Вьетнама, Китая, Казахстана, Беларуси, Украины, Таджикистана, Израиля, Германии, Италии, Японии и Латвии.

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