Петербургских школьников научат 3D-печати и робототехнике на деньги Евросоюза

Проект по внедрению в российские и финские школы образовательных программ по робототехнике, программированию, 3D-печати и интернету вещей получил грант Евросоюза в полмиллиона евро. Об этом сообщает 17 февраля фонд «Сколково».

Участниками проекта, который стартует в марте 2020 года и продлится три года, станут около 2000 учащихся и 1000 преподавателей школ Южной Карелии (Финляндия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Один из партнёров – петербургская компания «Роббо», которая развивает международную сеть кружков робототехники, - предоставит оборудование для организации инженерных классов 22 школам. В каждом комплекте по семь робоплатформ и комплексов IoT (Интернета вещей), а также один 3D-принтер.

Специалисты Лаппеерантского технологического университета, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и Института компьютерных наук и технологий СПбПУ разработают удобную для введения в образовательный процесс и увлекательную для детей комплексную учебную программу.

Для педагогов проведут 54 вебинара по методике преподавания в области робототехники, аддитивных технологий, киберфизических систем и Интернета вещей. Запланированы также детские лагеря, открытые уроки, семинары, соревнования и олимпиады.





На реализацию проекта выделено 530 тыс. евро в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».

«Роббо» является ведущим проектом Агентства стратегических инициатив РФ. Почему России необходимо готовить базу для сильного рынка робототехники, основатель компании рассказывал в «Фонтанке» ранее.