Кокорин забил гол в своем первом матче за «Сочи». Он заменил на поле другого бывшего «зенитовца»

Нападающий Александр Кокорин в эти минуты проводит свой первый матч за новую команду — ФК «Сочи». Товарищеская игра против московского «Динамо» проходит 17 февраля в Белеке (Турция).

Форвард заменил другого бывшего футболиста «Зенита» Дмитрия Полоза после первого тайма. Кокорин вышел на поле под 91-м номером. На 51-й минуте игры Кокорин забил первый гол. На 54-й минуте «Сочи» забил второй, а Кокорину засчитали голевую передачу.

Первый гол Кокорина за «Сочи» pic.twitter.com/Aazd925Nwc — Alexandr Dorski (@dorskiy) February 17, 2020

О переходе футболиста в южный клуб объявили еще 21 января, однако тот долгое время отказывался переезжать. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». В итоге нападающий все-таки договорился с «Сочи» (после, судя по всему, прямых переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом). «Зенит» официально объявил о переходе лишь 17 февраля.

Александр Кокорин присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.



