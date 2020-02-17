Пятьдесят миллионов на катушки. Фонд развития промышленности Петербурга выдал льготный заём заводу «Магнетон»

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил заявку ОАО «Завод «Магнетон» на получение льготного займа в размере 53,35 млн рублей. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, кредит выдан на пять лет, в том числе на первые три года под 3% годовых и еще на два года под 5% годовых.

Завод «Магнетон» является одним из ведущих предприятий России по выпуску магнитомягких ферритов, магнитодиэлектриков, СВЧ-ферритов, высокодобротных керамических СВЧ-материалов, СВЧ-приборов и разнообразных изделий на их основе. Часть продукции предприятие поставляет на экспорт.

«Замена изношенных станков позволит увеличить качество продукции и повысить производительность труда», – сообщили в аппарате вице-губернатора. Новое оборудование также поможет наладить массовый выпуск гражданской продукции, такой, как катушки индуктивности, дроссели, фильтры, делители и сумматоры мощности. По оценке Смольного, завод обеспечит более 49,2 млн рублей налоговых поступлений, из них в бюджет города – 24,5 млн рублей.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга начал работу в 2016 году и к настоящему моменту одобрил выделение займов на общую сумму более 2,085 млрд рублей. Общая капитализация фонда составляет 1,65 млрд рублей. На финансирование новых проектов направляются в том числе средства, полученные от возврата ранее выданных кредитов.



