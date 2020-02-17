Роспотребнадзор пленных не берет. Возвращенной в больницу Боткина Алле грозит еще и штраф

Сбежавшей Алле Ильиной, помимо принудительного карантина в боксе Боткина, теперь грозит еще и административный штраф.

Как сообщает 17 февраля Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мировой судья судебного участка № 154 Петроградского района зарегистрировал материалы дела в отношении Аллы Ильиной, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

«Ильиной вменяется нарушение постановления руководителя Управления Роспотребнадзора по СПб о госпитализации (самовольное оставление больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV)», – пояснили в пресс-службе.

К производству материалы пока не приняты. Но по этой статье беглянке грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Напомним, что днём 17 февраля Петроградский районный суд отправил Аллу обратно в карантин до получения двух отрицательных анализов на коронавирус. В Боткина Ильина столкнулась с новыми условиями проживания — стало комфортнее, но попросили сдать всю одежду. Её полную историю попадания в карантин читайте в материале «Фонтанки».



