Происшествия
Роспотребнадзор пленных не берет. Возвращенной в больницу Боткина Алле грозит еще и штраф
Сбежавшей Алле Ильиной, помимо принудительного карантина в боксе Боткина, теперь грозит еще и административный штраф.
Как сообщает 17 февраля Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мировой судья судебного участка № 154 Петроградского района зарегистрировал материалы дела в отношении Аллы Ильиной, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
«Ильиной вменяется нарушение постановления руководителя Управления Роспотребнадзора по СПб о госпитализации (самовольное оставление больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV)», – пояснили в пресс-службе.
К производству материалы пока не приняты. Но по этой статье беглянке грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.
Напомним, что днём 17 февраля Петроградский районный суд отправил Аллу обратно в карантин до получения двух отрицательных анализов на коронавирус. В Боткина Ильина столкнулась с новыми условиями проживания — стало комфортнее, но попросили сдать всю одежду. Её полную историю попадания в карантин читайте в материале «Фонтанки».
© Фонтанка.Ру