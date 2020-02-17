Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти

В январе 2020 года российская промышленность выросла на 1,1% в годовом выражении, об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 17 февраля. Для сравнения: в январе 2019 года отрасль выросла на 2%, а в 2018 году — на 2,7%.

Сильнее всего за месяц сократилось производство электричества, газа и пара – на 4,7%. В этом виновата погода: средняя температура была гораздо выше, чем в январе 2019 года. Добыча полезных ископаемых упала незначительно — на 0,4%. Причиной стали истощение некоторых месторождений и ремонт оборудования на отдельных шахтах.

Эксперты Росстата также проанализировали, как развивалась промышленность в разрезе отраслей с 2010 по 2018 год. Как выяснилось, доля добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства выросла – с 34 до 39%. Зато доля всех остальных видов производств упала. Сильнее всего просел обрабатывающий сектор — с 53 до 51%. За восемь лет увеличилась только доля производства нефтепродуктов – с 17 до 23%, а также незначительно лекарств и медицинских материалов (с 1,3 до 1,5%). При этом сократились доли металлургического производства (с 16,5 до 15,8%), машиностроения (с 17,4 до 15,6%), а также производства напитков и табачных изделий (с 4,4 до 2,7%).



