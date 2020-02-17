Депутаты Петербурга просят у Мишустина мораторий на сделки профсоюзов по имуществу. Точкой кипения стал Речной яхт-клуб

Рабочая группа Законодательного собрания Петербурга считает, что Ленинградская федерация профсоюзов использует нецелевым образом и в коммерческих целях территорию Речного яхт-клуба. С «целью недопущения самовольного распоряжения собственностью» парламентарии попросили премьер-министра Михаила Мишустина наложить мораторий на сделки организации по распоряжению недвижимым имуществом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба городского парламента.

«Точкой кипения» депутаты назвали ситуацию вокруг Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе. В парламент обратилась ДЮСШ «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта». Школа работает на участке, который закреплен на праве бессрочного пользования за яхт-клубом. Въезд на территорию, отмечают депутаты, перекрыт шлагбаумом, за право проезда взимается плата «неустановленными лицами». Руководство профсоюза, по информации парламентариев, ограничивает доступ к причалам, пирсам для сотрудников школы, что приводит к срыву тренировочного процесса. В состав рабочей группы входят 12 депутатов — представители всех парламентских фракций.

В обращении группы отмечается, что за 28 лет из собственности Федерации профсоюзов исчезли «десятки санаториев, пансионатов, дворцов культуры и иных объектов: «Санаторий «Сестрорецкий курорт», пансионат «Дюны», санаторий «Черная речка», пансионат «Ленинградец», пансионат отдыха «Буревестник», пансионат «Морской прибой», дом отдыха «Чародейка», дом отдыха «Энергетик», Дворец культуры им. Ленсовета, Дворец культуры им. С. М. Кирова, учебно-спортивная база «Спартак» и иные».

Парламентская проверка профсоюзов проходит на фоне конфликта между председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководством Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). Осенью 2019 года сенатор предложила проверить, какую недвижимость продали профсоюзы и что стало с вырученными средствами.

После создания парламентской рабочей группы, которая проверяет деятельность ЛФП, руководство профсоюзов заявило, что отказывает в доверии «Единой России», и обвинило фракцию в политическом преследовании, а также попытке контролировать финансово-хозяйственную деятельность организации. Представители профсоюзов потребовали извинений. Приносить их депутаты отказались.



