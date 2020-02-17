В Петро-Славянке поезд на пешеходном переходе сбил человека. Он не выжил

Поезд сбил пешехода в Колпинском районе Петербурга днем 17 февраля. Мужчина скончался на месте аварии.

О гибели пешехода «Фонтанке» сообщили читатели. В транспортной полиции информацию подтвердили. Уточняется, что поезд наехал на мужчину, когда тот шел по пешеходному переходу. Он скончался на месте от полученных травм. В ОЖД уточнили, что произошло это около половины четвертого дня.

На движении электричек трагедия не сказалась.



