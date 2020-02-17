Прибывающая вода в Приморском районе остановила бизнес и затопила парковку

автор фото - читательница «Фонтанки» Екатерина

В помещениях на цокольном этаже одного из жилых домов по проспекту Испытателей в Приморском районе Петербурга непогода устроила потоп. Предприниматели вынуждены были закрыться и начать подсчитывать ущерб. По щиколотку в воде и владельцы автомобилей, стоящих в паркинге на соседней улице.

Фотографии с плавающими в мутной воде искусственными цветами и мешками с землей в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах — коммерческие помещения в доме 8, корпус 1, по проспекту Испытателей. Как рассказали «Фонтанке» предприниматели из магазина товаров для сада и огорода, воды у них в помещении около 40 сантиметров. По их словам, сотрудники коммунальных служб заглядывали в подвал, но ничего не сделали. Коммерсанты вынуждены были закрыть торговую точку.





В здании, если верить данным с сервиса 2ГИС, подвальные помещения занимают девять различных компаний — швейная мастерская, бар, магазин с лампочками, ремонт обуви и прочее, повседневно необходимое. Те, до кого «Фонтанке» удалось дозвониться, подтвердили, что у них тоже потоп и все закрыто. По словам предпринимателей, торговля встала во всех «подвальных» магазинах.

Владельцы организаций отмечают, что затапливает их не в первый раз и летом это случается регулярно. Правда, в таком количестве, тем более зимой, воды они у себя под ногами не видели.

В Водоканале «Фонтанку» заверили, что аварийная бригада выехала на адрес. «Там будут организованы совместные мероприятия с обслуживающей дом организацией», – добавили в ГУПе.

Не лучше дела на проспекте Королева, в полутора километрах от затопленных предпринимателей. Там вода залила подземный паркинг, сухим дойти до машины невозможно. По словам тех, кто живет и работает в доме 21, корпус 1, претензии у них в первую очередь к управляющей компании. Во время летних ливней машины оказались по капот в воде, проблему, очевидно, не решили. В настоящее время здание обслуживает ООО «Стандарт-Сервис».

Проспект Испытателей вошел в список Водоканала из 17 адресов, по которым будет проведена реконструкция канализационных сетей. В этом году сухо еще не будет, на 2020-й запланировано только проектирование реконструкции, сами работы не начнутся раньше 2021 года.

17 февраля в Петербурге штормовой ветер, закрыты дамба и парки. Кроме небольших торговых точек на Испытателей, закрыть пришлось весь торговый центр неподалеку, на Байконурской улице. Дождь также стек на цокольный этаж. В Водоканале это объяснили осадками и плохой системой водоотведения.