Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 63.31р
68.62р
19:53 17.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
17.02.2020 18:01
Печать

В выходные в Петербурге и области массово сбивали пешеходов

За минувшие выходные и пятницу – с 14 по 16 февраля – в Петербурге и Ленинградской области произошли 1257 дорожных аварий, в которых пострадал 61 человек и погибли шестеро. Суббота и воскресенье отметились множеством наездов на пешеходов.

Как сообщает 17 февраля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за минувшие три дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 1048 ДТП, в том числе 38 – с пострадавшими. Травмы получили 43 человека, среди которых двое детей. Два человека погибли. В пятницу, 14 февраля, в Колпино 48-летний мужчина на «Жигулях» врезался в столб, погубив своего пассажира. Второй жертвой стал пешеход: по данным «Фонтанки», в Экспедиторском проезде в Пушкинском районе автомобиль сбил молодого человека и скрылся.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Трое пешеходов пострадали в ДТП в субботу, 15 февраля. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 0:05 на пересечении Авангардной улицы и проспекта Ветеранов 21-летняя женщина на автомобиле Honda сбила в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину лет 30 на вид. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.


В районе десяти часов вечера на Загородном проспекте мужчина лет 25 – 30 попал под машину скорой помощи на регулируемом пешеходном переходе. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами. Произошедшее попало на видео. Около 23:16 у дома 130 по Ленинскому проспекту 31-летний водитель автомобиля Skoda сбил мужчину лет 40 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший тоже получил тяжелые травмы.

Вечером следующего дня на трамвайной остановке сбили школьницу. Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля в 21:55 у дома 16 по проспекту Науки 34-летний мужчина на автомобиле Mercedes C180 сбил выходившую из трамвая девятиклассницу. 15-летнюю пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Трамвайная остановка, на которой выходила девочка, расположена на проезжей части. У водителя «Мерседеса» инспекторы заметили признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. Также известно, что автомобиль 1995 года выпуска принадлежит 27-летнему жителю Гатчины и на момент ДТП у водителя отсутствовал страховой полис.

В Ленобласти за минувшие трое суток произошло 209 ДТП, из которых с пострадавшими было 16 случаев. Травмы получили 18 человек: 16 взрослых и двое детей. Четыре человека погибли, трое из них – пешеходы, один – водитель.

Около 21:10 на 13-м километре подъезда к Тосно лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Ford, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. По предварительным данным, водитель «Форда», двигаясь в сторону Тосно, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. От удара «Форд» загорелся.

В результате аварии смертельные травмы получил 66-летний водитель «Ниссана» – мужчина скончался до приезда «скорой». 25-летнего водителя «Форда» и трех его пассажиров: женщин в возрасте 24 лет и 41 года и 15-летнего мальчика – госпитализировали с травмами различной степени тяжести, добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Тосненскому району.

В выходные в Петербурге и области массово сбивали пешеходов

Около 21:30 14 февраля на 5-м километре дороги Павловск – Косые Мосты, также в Тосненском районе, 58-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Tiguan вне пешеходного перехода насмерть сбила мужчину лет 40 на вид, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Еще двое погибли в Тихвине. Около 16 часов 15 февраля у дома 11 по улице Карла Маркса 36-летний мужчина на автомобиле KIA сбил мужчину лет 40 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли: мужчина умер в больнице.

А 16 февраля около 23:35 у дома 157 по Советской улице неизвестный водитель сбил вне пешеходного перехода 33-летнего мужчину и скрылся. Пешеход погиб на месте. О происшествии сообщил другой автомобилист – он проезжал мимо и заметил лежащего посреди дороги человека без ботинок.

Еще в нескольких случаях пешеходы пострадали, но выжили. Как стало известно «Фонтанке», в 20:40 16 февраля на 9-м километре дороги Стрельна – Пески – Яльгелево в Ломоносовском районе 43-летний гражданин Белоруссии, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Galant от Стрельны в сторону Яльгелево, сбил 50-летнего жителя деревни Горбунки. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Было темно, и на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, но освещение на участке дороги работало. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в травматологическое отделение.

В субботу, 15 февраля, около 16:30 сбили пенсионерку в Отрадном. По данным ГИБДД, у дома 2 по улице Гагарина 59-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 83-летнюю женщину. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

В выходные в Петербурге и области массово сбивали пешеходов

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
17.02.2020 17:10

В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 12:13

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2020 11:26

Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.