В выходные в Петербурге и области массово сбивали пешеходов

За минувшие выходные и пятницу – с 14 по 16 февраля – в Петербурге и Ленинградской области произошли 1257 дорожных аварий, в которых пострадал 61 человек и погибли шестеро. Суббота и воскресенье отметились множеством наездов на пешеходов.

Как сообщает 17 февраля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за минувшие три дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 1048 ДТП, в том числе 38 – с пострадавшими. Травмы получили 43 человека, среди которых двое детей. Два человека погибли. В пятницу, 14 февраля, в Колпино 48-летний мужчина на «Жигулях» врезался в столб, погубив своего пассажира. Второй жертвой стал пешеход: по данным «Фонтанки», в Экспедиторском проезде в Пушкинском районе автомобиль сбил молодого человека и скрылся.

Трое пешеходов пострадали в ДТП в субботу, 15 февраля. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 0:05 на пересечении Авангардной улицы и проспекта Ветеранов 21-летняя женщина на автомобиле Honda сбила в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину лет 30 на вид. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.





В районе десяти часов вечера на Загородном проспекте мужчина лет 25 – 30 попал под машину скорой помощи на регулируемом пешеходном переходе. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами. Произошедшее попало на видео. Около 23:16 у дома 130 по Ленинскому проспекту 31-летний водитель автомобиля Skoda сбил мужчину лет 40 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший тоже получил тяжелые травмы.

Вечером следующего дня на трамвайной остановке сбили школьницу. Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля в 21:55 у дома 16 по проспекту Науки 34-летний мужчина на автомобиле Mercedes C180 сбил выходившую из трамвая девятиклассницу. 15-летнюю пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Трамвайная остановка, на которой выходила девочка, расположена на проезжей части. У водителя «Мерседеса» инспекторы заметили признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. Также известно, что автомобиль 1995 года выпуска принадлежит 27-летнему жителю Гатчины и на момент ДТП у водителя отсутствовал страховой полис.

В Ленобласти за минувшие трое суток произошло 209 ДТП, из которых с пострадавшими было 16 случаев. Травмы получили 18 человек: 16 взрослых и двое детей. Четыре человека погибли, трое из них – пешеходы, один – водитель.

Около 21:10 на 13-м километре подъезда к Тосно лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Ford, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. По предварительным данным, водитель «Форда», двигаясь в сторону Тосно, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. От удара «Форд» загорелся.

В результате аварии смертельные травмы получил 66-летний водитель «Ниссана» – мужчина скончался до приезда «скорой». 25-летнего водителя «Форда» и трех его пассажиров: женщин в возрасте 24 лет и 41 года и 15-летнего мальчика – госпитализировали с травмами различной степени тяжести, добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Тосненскому району.

Около 21:30 14 февраля на 5-м километре дороги Павловск – Косые Мосты, также в Тосненском районе, 58-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Tiguan вне пешеходного перехода насмерть сбила мужчину лет 40 на вид, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Еще двое погибли в Тихвине. Около 16 часов 15 февраля у дома 11 по улице Карла Маркса 36-летний мужчина на автомобиле KIA сбил мужчину лет 40 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли: мужчина умер в больнице.

А 16 февраля около 23:35 у дома 157 по Советской улице неизвестный водитель сбил вне пешеходного перехода 33-летнего мужчину и скрылся. Пешеход погиб на месте. О происшествии сообщил другой автомобилист – он проезжал мимо и заметил лежащего посреди дороги человека без ботинок.

Еще в нескольких случаях пешеходы пострадали, но выжили. Как стало известно «Фонтанке», в 20:40 16 февраля на 9-м километре дороги Стрельна – Пески – Яльгелево в Ломоносовском районе 43-летний гражданин Белоруссии, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Galant от Стрельны в сторону Яльгелево, сбил 50-летнего жителя деревни Горбунки. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Было темно, и на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, но освещение на участке дороги работало. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в травматологическое отделение.

В субботу, 15 февраля, около 16:30 сбили пенсионерку в Отрадном. По данным ГИБДД, у дома 2 по улице Гагарина 59-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 83-летнюю женщину. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.