Мост глупости открыл счёт, прикрыв грузовику «корму»

До весны не продержался. Впервые в наступившем году произошло ДТП под знаменитым мостом глупости на Софийской улице, где не проходят «Газели».

Очередной грузовик застрял там днём 17 февраля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Будку сдвинуло так, что тент прикрыл «корму» и задние колёса.

В 2019 году, по подсчётам твиттера моста, в аварии под ним попали всего 13 невнимательных водителей и один тюк сена. В этом году среди «собратьев моста глупости» первой выступила балка в Кудрово, а под мостом на Южном шоссе застревали уже два раза.

Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, как он называется официально, был построен в 2009 году, хотя передан в эксплуатацию в 2014-м. С тех пор под ним регулярно застревают грузовики, в основном «Газели». В 2018 году юбилейная, 150-я, «Газель» попала там в ДТП в День города, 27 мая. После этого чиновники взялись за него, и после ряда мер по снижению аварийности аварий стало заметно меньше.







