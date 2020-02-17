Золотой рейс. У пассажирки автобуса Рига – Петербург на границе изъяли драгоценностей на 1,3 млн рублей

В «контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере» на границе с Эстонией заподозрили россиянку сотрудники Псковской таможни.

Как сообщили в ведомстве 17 февраля, для перевозки ювелирных изделий на сумму более чем 1,3 млн рублей был выбран один из самых бюджетных способов перевижения — контрабандистка ехала в автобусе Рига — Петербург. Множество браслетов, кольца и серьги таможенники нашли у женщины во время проверки на МАПП «Шумилкино». В общей сложности было изъято 43 предмета.

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В отношении любительницы золота возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1. Постановление о включении в перечень стратегически важных товаров и ресурсов изделий из драгоценных металлов в статье о контрабанде вступило в силу в 2018 году.



